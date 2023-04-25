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Гасперини: «По Хойлунду могут сделать огромное предложение, от которого мы не сможем отказаться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал интерес к форварду бергамасков Расмусу Хойлунду.

«Я не видел много нападающих такого уровня, как Хойлунд в 20 лет. Он может еще сильно прибавить, он великолепен. Ведущие европейские клубы всегда внимательно относятся к таким талантам. По нему могут сделать огромное предложение, от которого мы не сможем отказаться», — цитирует Гасперини журналист Фабрицио Романо.

Датчанин перешел в «Аталанту» летом прошлого года. С того момента он сыграл в 29 матчах за клуб, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
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 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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Мбала Нзола

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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Себастьяно Луперто

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Эмполи

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