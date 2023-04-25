Камоцци — о будущем «Ювентуса» в еврокубках: «Нужно дождаться судебного процесса»

Итальянский агент, бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное исключение «Ювентуса» из европейских турниров.

«Это сложный вопрос. Он вполне может быть решен, учитывая обвинения и доказательства против «Ювентуса». Нужно дождаться судебного процесса», — сказал Камоцци «СЭ».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Ювентус» от еврокубков, если окончательное решение по делу о фиктивном приросте капитала не будет принято в ближайшие месяцы. Срок дисквалификации может составить как минимум год.