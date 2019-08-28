Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

Франческо Тотти: «Мы с-Де Росси всегда были первыми фанатами «Ромы»

22:34
Теги:

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о бывшем одноклубнике Даниеле-Де Росси и главном тренере римлян Паулу Фонсеке.

— Мы никогда не были друг против друга и никогда не будем, — цитирует Sky Sport Italia Тотти. — Всегда старались поднять команду и клуб как можно выше. Мы всегда были первыми фанатами «Ромы».

Паулу Фонсека? «Он исходит из совершенно другой реальности, играет в атакующий футбол, и его нужно уважать. Необходимо время. Мы должны быть рядом с Фонсекой и помогать ему.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир