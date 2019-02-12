Форвард "Ромы" Шик выбыл из строя на две-три недели

Нападающий "Ромы" Патрик Шик не сможет помочь своей команде на протяжении следующих 2-3 недель, сообщает Corriere dello Sport.
23-летний чешский форвард сегодня прошел медобследование в клинике в Барселоне, которое вынесло этот неутешительный вердикт. У него диагностировали травму бедра.
Таким образом, Шик пропустит римское дерби с "Лацио" 2 марта. Возможно, он также не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".
Шик в текущем сезоне сыграл 23 матча за "Рому", в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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