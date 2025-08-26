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26 августа 2025, 07:17

«Фиорентина» подписала Пикколи из «Кальяри»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Кальяри» Роберто Пикколи подписал контракт с «Фиорентиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 25 миллионов евро.

Пикколи подписал контракт с «Кальяри» 1 июля 2025 года, он действует до 30 июня 2029 года. Предыдущим его клубом была «Аталанта».

В сезоне-2024/25 Пикколи в 40 матчах забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

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ФК Кальяри
ФК Фиорентина
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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