«Фиорентина» подписала Пикколи из «Кальяри»
Форвард «Кальяри» Роберто Пикколи подписал контракт с «Фиорентиной», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 25 миллионов евро.
Пикколи подписал контракт с «Кальяри» 1 июля 2025 года, он действует до 30 июня 2029 года. Предыдущим его клубом была «Аталанта».
В сезоне-2024/25 Пикколи в 40 матчах забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
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