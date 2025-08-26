«Фиорентина» подписала Пикколи из «Кальяри»

Форвард «Кальяри» Роберто Пикколи подписал контракт с «Фиорентиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 25 миллионов евро.

Пикколи подписал контракт с «Кальяри» 1 июля 2025 года, он действует до 30 июня 2029 года. Предыдущим его клубом была «Аталанта».

В сезоне-2024/25 Пикколи в 40 матчах забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.