Киву — о 5:0 с «Торино»: «Интер» старался подойти к первому матчу в наилучшем состоянии»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Италии против «Торино» (5:0).

«Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились. Подготовка к матчу была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени. Я немного устал после матча, поговорить о трансферах еще успеем», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

После этого матча «Интер» с 3 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Торино» (0) идет на последней, 20-й строчке.

Следующую игру в чемпионата Италии черно-синие проведут 31 августа против «Удинезе», а команда из Турина в этот же день встретится с «Фиорентиной».