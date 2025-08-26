Киву — о 5:0 с «Торино»: «Интер» старался подойти к первому матчу в наилучшем состоянии»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Италии против «Торино» (5:0).
«Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились. Подготовка к матчу была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени. Я немного устал после матча, поговорить о трансферах еще успеем», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.
После этого матча «Интер» с 3 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Торино» (0) идет на последней, 20-й строчке.
Следующую игру в чемпионата Италии черно-синие проведут 31 августа против «Удинезе», а команда из Турина в этот же день встретится с «Фиорентиной».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|00:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -