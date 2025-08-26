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26 августа 2025, 07:50

Киву — о 5:0 с «Торино»: «Интер» старался подойти к первому матчу в наилучшем состоянии»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча 1-го тура чемпионата Италии против «Торино» (5:0).

«Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Мысленно ребята оставили события прошлого сезона позади, продемонстрировав свой истинный потенциал. С первого дня все сразу же вернулись в реальность, работали под большой нагрузкой и никогда не жаловались. Никто ничего не говорил, все усердно трудились. Подготовка к матчу была непростой, учитывая, что у нас было так мало времени. Я немного устал после матча, поговорить о трансферах еще успеем», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

После этого матча «Интер» с 3 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Торино» (0) идет на последней, 20-й строчке.

Следующую игру в чемпионата Италии черно-синие проведут 31 августа против «Удинезе», а команда из Турина в этот же день встретится с «Фиорентиной».

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Кристиан Киву
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
23.08 00:00 Венеция – Лечче - : -
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