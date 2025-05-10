Футбол
10 мая, 01:57

Фабрегас подтвердил интерес «Комо» к Гарсии из «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сеск Фабрегас.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подтвердил интерес клуба к защитнику «Барселоны» Эрику Гарсии.

«Мы хотели и по-прежнему хотим видеть Эрика Гарсию в «Комо», он универсальный и очень хороший игрок... но он останется в «Барселоне», — приводит в соцсети X журналист Фабрицио Романо слова Фабрегаса.

24-летний испанец в этом сезоне сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

