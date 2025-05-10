Консейсау — о своем будущем в «Милане»: «Я здесь не важен. Важна следующая игра и завоевание трофея»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау после победы над «Болоньей» в матче 36-го тура чемпионата Италии отметил, что пока не думал о своем будущем в клубе. В среду «россонери» могут выиграть второй трофей в сезоне, если победят в финале Кубка Италии.

«Консейсау здесь не важен. Важна следующая игра и завоевание трофея. Такой исторический клуб, как «Милан», не может довольствоваться девятым местом в Серии А. Все сожалеют и расстраиваются из-за того, как сложился этот сезон. Я привык к определенным вещам. Сейчас не время говорить обо мне. В подходящий момент я все скажу», — приводит Football Italia слова Консейсау.

В среду, 14 мая, «Милан» сыграет против «Болоньи» в финале Кубка Италии. Начало игры — 22:00 по московскому времени.