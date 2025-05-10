Хименес: «Милан» одержал четыре победы и готов к финалу Кубка Италии»

Защитник «Милана» Алехандро Хименес прокомментировал победу над «Болоньей» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Мексиканец вышел на замену в начале второго тайма и оформил дубль.

«Среда очень важна для нас. Мы хорошо подготовлены, мы одержали четыре победы и готовы к финалу Кубка Италии. Выход на замену? Тренер принимает решения, и мы это уважаем, но важно то, что независимо от того, выходим ли мы в стартовом составе или со скамейки запасных, мы готовы играть», — сказал Хименес Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 60 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Болонья» идет на 7-й строчке — 62 очка.