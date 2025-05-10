Хименес: «Милан» одержал четыре победы и готов к финалу Кубка Италии»
Защитник «Милана» Алехандро Хименес прокомментировал победу над «Болоньей» (3:1) в 36-м туре чемпионата Италии. Мексиканец вышел на замену в начале второго тайма и оформил дубль.
«Среда очень важна для нас. Мы хорошо подготовлены, мы одержали четыре победы и готовы к финалу Кубка Италии. Выход на замену? Тренер принимает решения, и мы это уважаем, но важно то, что независимо от того, выходим ли мы в стартовом составе или со скамейки запасных, мы готовы играть», — сказал Хименес Sky Sport Italia.
«Милан» набрал 60 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Болонья» идет на 7-й строчке — 62 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
Новости