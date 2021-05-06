Вице-президент «Наполи» обвинил итальянские топ-клубы в несоблюдении финансового фэйр-плея
11:54
Вице-президент «Наполи» Эдоардо де Лаурентис опубликовал новый пост в Instagram.
«Где финансовый фэйр-плей? «Наполи» был наказан за гораздо меньшие траты. Существует ли справедливость? Или мы продолжаем делать вид, что ничего не произошло? Плохой итальянский футбол», — написал де Лаурентис в Instagram.
Как отмечает Il Corriere dello Sport, пост был опубликован в Instagram через день после того, как «Рома» объявила о подписании контракта с Жозе Моуринью.
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