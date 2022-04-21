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Сегодня, 03:36

Дель Пьеро опроверг слухи о возвращении в «Ювентус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сообщил, что его возвращение в туринский клуб не запланировано.

«Я ценю желание СМИ и фанатов провести какое-то расследование, но прямо сейчас неуместно комментировать возможность, которой нет. Благодаря прошлому, связь между мной и этими цветами удивительна, независимо от того, что произойдет. Давайте не будем комментировать гипотезы.

В моем приезде на стадион нет скрытых мотивов или тайных встреч. Я поприветствовал всех: Андреа Аньелли, Павла Недвед и многих моих бывших товарищей по команде. Я был рад увидеть их лично", — сказал Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, 16 апреля Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил домашний матч «Ювентуса». Он присутствовал на игре против «Болоньи» (1:1) в 33-м туре серии А. Футболист не был на «Альянц Стадиум» с момента своего ухода из клуба в 2012 году.

Алессандро Дель Пьеро. Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил матч «Ювентуса»

Алессандро Дель Пьеро
Футбол
ФК Ювентус
0
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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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