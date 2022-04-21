Дель Пьеро опроверг слухи о возвращении в «Ювентус»

Бывший игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сообщил, что его возвращение в туринский клуб не запланировано.

«Я ценю желание СМИ и фанатов провести какое-то расследование, но прямо сейчас неуместно комментировать возможность, которой нет. Благодаря прошлому, связь между мной и этими цветами удивительна, независимо от того, что произойдет. Давайте не будем комментировать гипотезы.

В моем приезде на стадион нет скрытых мотивов или тайных встреч. Я поприветствовал всех: Андреа Аньелли, Павла Недвед и многих моих бывших товарищей по команде. Я был рад увидеть их лично", — сказал Дель Пьеро Sky Sport Italia.

Напомним, 16 апреля Дель Пьеро впервые с 2012 года посетил домашний матч «Ювентуса». Он присутствовал на игре против «Болоньи» (1:1) в 33-м туре серии А. Футболист не был на «Альянц Стадиум» с момента своего ухода из клуба в 2012 году.