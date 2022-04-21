Аллегри уверен, что останется в «Ювентусе» еще на 3 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Фиорентиной» и выхода в финал Кубка Италии заверил, что останется в команде еще на три года.

«Выход в финал против «Интера» был целью сезона. Это были тяжелые несколько дней после ничьей с «Болоньей», когда нам не удалось реализовать свои моменты. Мы должны были забить второй гол раньше. Не мог требовать от этих парней большего, так как последние четыре месяца практически все время играли одни и те же игроки. Они выкладываются на полную.

Увидите ли вы меня на посту тренера «Ювентуса» в следующем сезоне? В течение следующих трех! Уже говорилось, что, «Ювентус» всегда должен стремиться к победам. Больше всего меня разочаровывает поражение в очной встрече с «Интером», потому что именно этот результат решил судьбу лиги», — цитирует Football Italia Аллегри.

Финал Кубка Италии состоится на стадионе «Олимпико» 11 мая. «Ювентус» сыграет против «Интера». Это будет 21-й финал Кубка Италии для «Ювентуса» и седьмой за последние восемь сезонов.