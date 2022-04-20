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20 апреля, 23:56

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

Читать «СЭ» в
«Ювентус» — «Фиорентина».
Фото Reuters

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» во втором матче полуфинала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0 (общий счет 3:0).

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил Федерико Бернардески. Удвоил преимущество хозяев Данило, который забил на 90+4-й минуте.

Во втором матче полуфинала «Интер» по сумме двух матчей выиграл «Милан» — 3:0.

Финал Кубка Италии состоится 11 мая в Риме.

Италия. Кубок. 1/2 финала
20 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Фиорентина
Голы
Бернардески, 32 (1:0), Данилу, 90 (2:0)
Ювентус
Перин Алекс Сандру де Лигт Бонуччи Де Шильо (Куадрадо, 80) Рабьо Данилу Закария Бернардески (Кьеллини, 82) Мората (Дибала, 66) Влахович (Кин, 83)
Фиорентина
Драговски Бираги Игор Мартинес Куарта Венути (Кальехон, 69) Сапонара (Соттиль, 63) Торрейра (Амрабат, 46) Данкан (Мале, 79) Гонсалес Кабрал Иконе (Пентек, 80)
Предупреждения
Де Шильо 45’  -  Мартинес Куарта 72’
Судьи
Довери (Италия)
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 32 9 12 11 47-50 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 21:45
Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
 - : -
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Верона

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Интер

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