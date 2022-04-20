«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» во втором матче полуфинала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0 (общий счет 3:0).

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил Федерико Бернардески. Удвоил преимущество хозяев Данило, который забил на 90+4-й минуте.

Во втором матче полуфинала «Интер» по сумме двух матчей выиграл «Милан» — 3:0.

Финал Кубка Италии состоится 11 мая в Риме.