«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» во втором матче полуфинала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 2:0 (общий счет 3:0).
Единственный гол в матче на 32-й минуте забил Федерико Бернардески. Удвоил преимущество хозяев Данило, который забил на 90+4-й минуте.
Во втором матче полуфинала «Интер» по сумме двух матчей выиграл «Милан» — 3:0.
Финал Кубка Италии состоится 11 мая в Риме.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|
7
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|32
|14
|9
|9
|54-38
|51
|
9
|Верона
|33
|13
|9
|11
|58-50
|48
|
10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
12
|Удинезе
|32
|9
|12
|11
|47-50
|39
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|32
|5
|7
|20
|26-69
|21
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|23.04
|16:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|23.04
|16:00
|
Торино – Специя
|- : -
|23.04
|19:00
|
Интер – Рома
|- : -
|23.04
|21:45
|
Верона – Сампдория
|- : -
|24.04
|13:30
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|24.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|16:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|24.04
|19:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|25.04
|21:45
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6
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