Бывший вратарь «Фиорентины» сообщил, что Рибери не намерен покидать клуб

Бывший вратарь «Фиорентины» Себастьян Фрэ рассказал, что полузащитник Франк Рибери намерен остаться в клубе.

Ранее ультрас «Фиорентины» выступили с открытым обращением к Рибери после того, как игрок заявил, что не чувствует себя в безопасности во Флоренции из-за кражи в доме и намекнул на уход из клуба.

— Франк любит Флоренцию и никогда не думал о том, чтобы уйти, — приводит слова Фрэ Radio Toscana. - Я говорю от его имени, потому что мы общались сегодня утром. Он был несколько изолирован в течение нескольких дней, но он хочет уточнить, что он никогда не говорил, что хочет покинуть клуб.

Он лишь заявил, что хочет защитить свою семью. Он явно сожалеет об этой ситуации, но он сказал мне, что он любит Флоренцию, уважает «Фиорентину» и никогда не думал о том, чтобы уехать. Я бы не хотел, чтобы Франк превратился из героя в предателя.