«Ювентус» рассматривает Хойлунда из «Аталанты» в качестве замены Влаховичу

«Ювентус» заинтересован в трансфере нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Аталанта» рассчитывает выручить за 20-летнего датчанина около 50 миллионов евро. «Ювентус» рассматривает форварда в качестве замены для Душана Влаховича, который может перейти в «Баварию».

В текущем сезоне Хойлунд провел 31 матчей в серии А, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.