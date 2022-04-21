Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о состоянии форварда команды Душана Влаховича.

«У него спад физической формы, и это вполне естественно — он не привык играть каждые три дня. Не устану повторять, что парню всего лишь 22 года, ему еще не хватает опыта. Ваховичу нужно научиться справляться с неудачами и не расстраиваться, когда что-то идет не по плану», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Вчера, «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии обыграл «Фиорентину» (2:0) и вышел в финал, где сыграет против «Интера». Влахович в текущем розыгрыше кубка страны сыграл три матча и отдал один результативный пас.

Всего на счету сербского нападающего 39 матчей во всех турнирах за «Ювентус», 27 голов и шесть голевых передач.