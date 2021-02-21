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«А Криш разрешил?» Девушка Роналду показала обнаженное фото

14:43
Испанская модель Джорджина Родригес. Фото Instagram
Испанская модель Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram очередное фото. Девушка на снимке позирует голой, прикрывшись только сумкой.

Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.

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