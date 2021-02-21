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Яркий перфоманс болельщиков перед матчем «Милан» — «Интер»

14:32
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В рамках 23-го тура чемпионата Италии состоится принципиальный матч между «Миланом» и «Интером». Встреча пройдет при пустых трибунах.

Однако это не помешало фанатам собраться перед стадионом «Сан-Сиро» и устроить яркий перфоманс.

Игра пройдет 21 февраля. Время начала матча — 17.00 (мск).

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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