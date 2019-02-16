АЗ разгромил "Венло"

АЗ с разгромным счетом обыграл "Венло" в матче 22-го тура чемпионата Голландии. Клуб из Алкмара набрал 40 очков и закрепился на 4-м месте в турнирной таблице. Команда из Венло с 29 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

22-й тур

"АЗ" - "Венло" - 3:0 (2:0)

Голы: Тил, 7 (1:0). Резелер, 22 - в свои ворота (2:0). М.Сентьенс, 61 (3:0).

"АЗ": Бизот, Флар (Хатзидиакос, 75), Свенссон, Ауэян, Махер (Веинович, 84), М.Сентьенс (Гвюдмундссон, 74), Мидтсье, Тил, Копмейнерс, Идрисси, Стенгс.

"Венло": Уннершталль, Резелер, Руттен, Деккер, ван Ойен (ван Брюгген, 75), Пост, Р.Сентьенс, Линхорст, Млапа, Йостен, Грот.

Предупреждения: Махер, 48. ван Ойен, 51. Хатзидиакос, 80.

Судья: ван ден Керкхоф.

16 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.

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