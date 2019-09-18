Йоахим Лев: «Можем только радоваться, что у нас два вратаря мирового уровня»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не стал комментировать напряжение между вратарями Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Штегеном. Оба голкипера считают, что должны быть основными в национальной команде.

— Мы можем только радоваться, что у нас два вратаря мирового уровня, — цитирует Bild Лева. — Трапп и Лено тоже способны показывать выдающуюся игру. Понятно, что все игроки амбициозны и хотят выходить на поле. А в сборной полезна такая конкуренция.