Клопп — о сборной Германии: «Уйду без компенсации, если завтра большинство скажут, что я ни на что не годен»

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями после назначения.

Немецкий футбольный союз (DFB) 24 июля объявил о назначении 59-летнего специалиста. Клопп подписал контракт до 2030 года.

«Для меня большая честь сидеть здесь сегодня. В последние дни у меня перед глазами словно прокручивается фильм, в голове возникают разные мысли. С чего все началось, откуда я родом. Я и раньше представлял, насколько велика должность главного тренера сборной Германии. Но когда тебя самого начинают связывать с этой работой, еще сильнее ощущаешь ее масштаб и ответственность. Зная, откуда я пришел, я никогда не мог представить, что однажды это станет возможным.

Если кому-то безразлично, что будет дальше с немецким футболом, я ничем не могу ему помочь. Нам предстоит выполнить эту задачу. Время от времени я давал интервью, но не могу сказать, что скучал по этому. Меня удивило, насколько быстро и в каком объеме информация стала появляться. На том пути, по которому мы должны идти, очень важно, чтобы правильные решения принимались раньше поспешных.

В тот день, когда вы больше этого не захотите, просто скажите мне. И я уйду. Без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я ни на что не годен, я уйду. Но это должны сказать не отдельные люди, а большинство. Если Немецкий футбольный союз скажет, что я никуда не гожусь, я уйду. Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду», — приводит слова Клоппа Bild.

3 июля DFB объявил об отставке Юлиана Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Клопп ранее тренировал «Майнц» (2001-2008), дортмундскую «Боруссию» (2008-2015) и «Ливерпуль» (2015-2024).