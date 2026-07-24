Клопп — о сборной Германии: «Уйду без компенсации, если завтра большинство скажут, что я ни на что не годен»
Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями после назначения.
Немецкий футбольный союз (DFB) 24 июля объявил о назначении 59-летнего специалиста. Клопп подписал контракт до 2030 года.
«Для меня большая честь сидеть здесь сегодня. В последние дни у меня перед глазами словно прокручивается фильм, в голове возникают разные мысли. С чего все началось, откуда я родом. Я и раньше представлял, насколько велика должность главного тренера сборной Германии. Но когда тебя самого начинают связывать с этой работой, еще сильнее ощущаешь ее масштаб и ответственность. Зная, откуда я пришел, я никогда не мог представить, что однажды это станет возможным.
Если кому-то безразлично, что будет дальше с немецким футболом, я ничем не могу ему помочь. Нам предстоит выполнить эту задачу. Время от времени я давал интервью, но не могу сказать, что скучал по этому. Меня удивило, насколько быстро и в каком объеме информация стала появляться. На том пути, по которому мы должны идти, очень важно, чтобы правильные решения принимались раньше поспешных.
В тот день, когда вы больше этого не захотите, просто скажите мне. И я уйду. Без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я ни на что не годен, я уйду. Но это должны сказать не отдельные люди, а большинство. Если Немецкий футбольный союз скажет, что я никуда не гожусь, я уйду. Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду», — приводит слова Клоппа Bild.
3 июля DFB объявил об отставке Юлиана Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Клопп ранее тренировал «Майнц» (2001-2008), дортмундскую «Боруссию» (2008-2015) и «Ливерпуль» (2015-2024).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -