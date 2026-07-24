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24 июля, 13:46

Клопп — о сборной Германии: «Уйду без компенсации, если завтра большинство скажут, что я ни на что не годен»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп поделился эмоциями после назначения.

Немецкий футбольный союз (DFB) 24 июля объявил о назначении 59-летнего специалиста. Клопп подписал контракт до 2030 года.

«Для меня большая честь сидеть здесь сегодня. В последние дни у меня перед глазами словно прокручивается фильм, в голове возникают разные мысли. С чего все началось, откуда я родом. Я и раньше представлял, насколько велика должность главного тренера сборной Германии. Но когда тебя самого начинают связывать с этой работой, еще сильнее ощущаешь ее масштаб и ответственность. Зная, откуда я пришел, я никогда не мог представить, что однажды это станет возможным.

Если кому-то безразлично, что будет дальше с немецким футболом, я ничем не могу ему помочь. Нам предстоит выполнить эту задачу. Время от времени я давал интервью, но не могу сказать, что скучал по этому. Меня удивило, насколько быстро и в каком объеме информация стала появляться. На том пути, по которому мы должны идти, очень важно, чтобы правильные решения принимались раньше поспешных.

В тот день, когда вы больше этого не захотите, просто скажите мне. И я уйду. Без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я ни на что не годен, я уйду. Но это должны сказать не отдельные люди, а большинство. Если Немецкий футбольный союз скажет, что я никуда не гожусь, я уйду. Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду», — приводит слова Клоппа Bild.

3 июля DFB объявил об отставке Юлиана Нагельсманна, который возглавлял сборную Германии с 2023 года. 29 июня немцы уступили Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Клопп ранее тренировал «Майнц» (2001-2008), дортмундскую «Боруссию» (2008-2015) и «Ливерпуль» (2015-2024).

Юрген Клопп.Клопп в сборной Германии: как это будет?

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Сборная Германии по футболу
Юрген Клопп
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Клопп назначен главным тренером сборной Германии

Клопп: «После сборной Германии у меня не будет никакой карьеры. В идеале это станет ее вершиной»
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
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 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
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29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
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