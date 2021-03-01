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Матч «Вердера» в Кубке Германии перенесен из-за коронавируса

21:35
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Матч 1/4 финала Кубка Германии «Регенсбург» — «Вердер» перенесен, сообщает 1 марта официальный сайт бременского клуба. Новая дата проведения игры будет определена позднее.

Ранее в клубе второй бундеслиги было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, что и стало причиной переноса. Игра должна была состояться 2 марта.

В 1/8 финала «Регенсбург» победил «Кельн» (3:2 д. в.), а «Вердер» оказался сильнее «Гройтер Фюрта» (2:0).

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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