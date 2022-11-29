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Сегодня, 00:07

«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» согласовала переход полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, на данный момент между игроком и клубом существует устная договоренность. 25-летний футболист присоединится к «Баварии» следующим летом. Они подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.

Ранее сообщалось, что австриец отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу следующим летом.

В нынешнем сезоне бундеслиги Лаймер провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Флориан Плеттенберг
Конрад Лаймер
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
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Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
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РБ Лейпциг

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