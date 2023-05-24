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Сегодня, 19:39

«Зенит» примет участие в международном турнире стран БРИКС

Мария Гусева
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Как ранее сообщал «СЭ», российские команды примут участие в международном турнире под эгидой БРИКС.

Футболисты «Зенита» 2006 года рождения и сборная России U17 сыграют против сверстников из бразильских команд «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

Турнир пройдет с 27 мая по 3 июня в Сан-Паулу (Бразилия).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://t.me/fczenit/11976
Футбол
ФК Зенит
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