«Зенит» примет участие в международном турнире стран БРИКС

Как ранее сообщал «СЭ», российские команды примут участие в международном турнире под эгидой БРИКС.

Футболисты «Зенита» 2006 года рождения и сборная России U17 сыграют против сверстников из бразильских команд «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

Турнир пройдет с 27 мая по 3 июня в Сан-Паулу (Бразилия).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.