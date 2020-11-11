Турция перед матчем с Россией сыграла вничью с Хорватией

Сборные Турции и Хорватии сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче

В составе хозяев забивали Дженк Тосун (с пенальти), Дениз Тюрюч и Дженгиз Юндер. У гостей отличились Анте Будимир, Марио Пашалич и Йосип Брекало. 15 ноября турецкой команде предстоит товарищеский матч со сборной России.

Товарищеский матч

Турция — Хорватия — 3:3 (2:1)

Голы: Дженк, 23 — с пенальти (1:0). Будимир, 32 (1:1). Дениз Тюрюч, 40 (2:1). Пашалич, 53 (2:2). Брекало, 56 (2:3). Дженгиз Юндер, 58 (3:3).

Турция: Угурджан Чакыр, Джанер Эркин (Эмер Байрам, 46), Озан Кабак, Сангаре, Мерт Четин (Юсуф Языджи, 46), Окай Йокушлу, Дениз Тюрюч, Дженгиз Юндер (Эфеджан Караджа, 77), Дукурхан Токез (Мерих Демирал, 54), Кекджю (Беркай Озджан, 34), Дженк (Энес Унал, 63).

Хорватия: Слуга, Вида (Уремович, 46), Юранович, Мелняк, Понграчич (Чалета-Цар, 61), Бадель (Башич, 60), Пашалич (Модрич, 77), Рог, Брекало (Перишич, 60), Оршич, Будимир (Чолак, 66).

Предупреждения: Озан Кабак, 38. Перишич, 85.

Судья: Винчич (Словения).

11 ноября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк»