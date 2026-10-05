Шелль — о вызове Аджаса из «Ростова» в сборную Нигерии: «Когда собирались, поняли, что у нас 14 игроков»

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль объяснил вызов в национальную команду на BETBOOM товарищеский матч против России полузащитника «Ростова» Ибрагима Мафуса Аджаса, а также непопадание в окончательный список сборной его одноклубника, вингера Олакунле Олусегуна.

«Вызов Аджаса? Он играет немного в клубе. Дело в том, что когда мы сюда собирались, мы поняли, что у нас 14 игроков. А надо побольше. Но когда поздно вызываешь, визу просто не получить в Россию. Из-за границы игроков не получилось везти. Мы искали, кто находится здесь. Есть еще Олусегун. Но дело в том, что когда ты поздно обращаешься в клуб, не каждый готов отпустить футболиста. Мы видели, что Аджаса играет не много, но он быстрый и хороший дриблер, и способен находить нестандартные решения на поле.

«Ростов» не отпустил Олусегуна в сборную Нигерии? Давайте не начинать полемику. Мы запросили двух игроков, но клуб отпустил одного. Я никого ни в чем не обвиняю и претензий не высказываю», — сказал Шелль на предматчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 20-летний Аджаса провел 7 минут в FONBET Кубке России, а 24-летний Олусегун забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за «Ростов».

Матч Россия — Нигерия пройдет 6 октября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, начало — в 19.00.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 октября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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