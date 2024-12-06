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Сегодня, 16:04

Во Франции считают, что тренер «ПСЖ» Энрике вредит Сафонову и Доннарумме одновременно

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем вратарей «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумы.

«Невозможно предсказать будущее: мы даже не знаем, кто будет вратарем «ПСЖ» сегодня вечером! Единственное, что можно сказать наверняка, — пытаясь создать соперничество между Доннаруммой и Сафоновым, Энрике, возможно, уничтожает их обоих. Ни в одном крупном европейском клубе нет подобной системы, когда два вратаря постоянно соперничают. Но Энрике считает себя гениальнее любого другого тренера...», — сказал Леклер «СЭ».

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь сыграл 12 матчей за французскую команду во всех турнирах, пропустив 14 мячей. 2 игры он провел на ноль. Контракт итальянца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Минувшим летом к парижанам присоединился российский голкипер Матвей Сафонов. В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 6 матчей за клуб во всех турнирах (2 «сухих» 3 пропущенных мяча).

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: «ПСЖ» приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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Лилль – Брест
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