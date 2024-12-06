Источник: «ПСЖ» приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте
Переговоры между «ПСЖ» и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте по инициативе клуба были поставлены на паузу, сообщает журналист Фабрис Хокинс.
Как отмечает источник, руководство парижан считает, что текущий уровень футболиста не соответствует запрашиваемой им повышенной зарплате.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний вратарь сыграл 12 матчей за французскую команду во всех турнирах, пропустив 14 мячей. 2 игры он провел на ноль. Контракт итальянца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Минувшим летом к парижанам присоединился российский голкипер Матвей Сафонов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
3
|Монако
|13
|8
|2
|3
|22-12
|26
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3