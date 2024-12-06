Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:00

«Осер» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Осер» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«Осер» сыграет с «ПСЖ» в 14-м туре лиги 1 в пятницу, 6 декабря. Матч пройдет на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Осер» — «ПСЖ» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Осера набрала 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Парижане располагаются на первой строчке чемпионата, в их активе — 33 балла.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 дек, 23:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
ПСЖ

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Песков объяснил смену губернатора Курской области
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Во Франции считают, что тренер «ПСЖ» Энрике вредит Сафонову и Доннарумме одновременно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.12 21:00
Лилль – Брест
 - : -
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 - : -
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 - : -
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 - : -
8.12 19:00
Нант – Ренн
 - : -
8.12 19:00
Страсбур – Реймс
 - : -
8.12 22:45
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 9 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости