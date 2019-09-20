«Страсбур» одержал волевую победу над «Нантом»

«Страсбур» обыграл «Нант» в матче 6-го тура чемпионата Франции (2:1). У хозяев голами отметились полузащитник Димитри Льенар и форвард Людовик Айорк, а у гостей — нападающий Калифа Кулибали.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

«Страсбур» — «Нант» — 2:1 (0:1)

Голы: Кулибали, 28 (0:1). Льенар, 66 (1:1). Айорк, 89 — с пенальти (2:1).

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль (Симакан, 84), Лала, Митрович, Джикю (Льенар, 46), Томассон (Мотиба, 73), Сиссоко, Беллегард, Да Кошта, Айорк.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре (Аппиа, 62), Абед, Туре, Блас, Жиротто, Луза (Бамба, 90), Кулибали, Саймон.

Предупреждения: Луза, 72. Коне, 82. Митрович, 83. Фабиу да Силва, 88.

Судья: Батта (Франция).

20 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».