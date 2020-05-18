Старший брат Погба продолжит карьеру в «Сошо»

Защитник Флорантен Погба, который является старшим братом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру во Франции. 29-летний гвиниец перейдет в клуб из лиги 2 «Сошо», сообщает сайт команды.

Соглашение между сторонами, рассчитанное на 3 сезона, будет заключено после прохождения игроком медицинского осмотра.

?? Florentin Pogba va rejoindre le FCSM ! Le d?fenseur international guin?en de 29 ans s'engagera officiellement apr?s avoir satisfait ? la visite m?dicale d'usage. Il a notamment disput? 99 matches avec l'@ASSEofficiel. #Mercato https://t.co/C4BuyBbods — FC Sochaux-Montb?liard (@FCSM_officiel) May 18, 2020

Последним клубом Флорентина Погба была «Атланта Юнайтед», которую он покинул в 2019 году. До этого он выступал за «Генчлербирлиги», «Седан» и «Сент-Этьен».