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Старший брат Погба продолжит карьеру в «Сошо»

13:21
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Защитник Флорантен Погба, который является старшим братом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру во Франции. 29-летний гвиниец перейдет в клуб из лиги 2 «Сошо», сообщает сайт команды.

Соглашение между сторонами, рассчитанное на 3 сезона, будет заключено после прохождения игроком медицинского осмотра.

Последним клубом Флорентина Погба была «Атланта Юнайтед», которую он покинул в 2019 году. До этого он выступал за «Генчлербирлиги», «Седан» и «Сент-Этьен».

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