Французских футбольных судей попросили надевать розовую форму. Причина уважительная

Судейская комиссия французского футбольного округа Вар (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег) призвала арбитров по возможности в течение октября обслуживать матчи в розовой форме. Об этом сообщается на официальном сайте округа.

Инициатива приурочена к международной акции «Розовый октябрь», направленной на повышение осведомленности о раке молочной железы и поддержку борьбы с этим заболеванием.

Организаторы подчеркнули, что таким образом арбитры хотят продемонстрировать солидарность с теми, кто борется с заболеванием и привлечь внимание к проблеме. Аналогичная акция проводилась в округе Вар и в октябре 2025 года. Тогда судьям рекомендовали выходить на матчи в розовых футболках, если это не совпадало с цветом формы команд.