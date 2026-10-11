«Ренн» разгромил «Осер» в матче Лиги 1

«Ренн» обыграл «Осер» в домашнем матче 6-го тура Лиги 1 — 4:1.

У хозяев дублем отметился нападающий Булей Ди, еще по голу забили форвард Эстебан Леполь и полузащитник Адриен Томассон. Автором единственного мяча «Осера» в этой игре стал нападающий Кэмерон Арчер.

«Ренн» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Осер» с шестью очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.

11 октября, 18:15. Роазон Парк (Ренн)

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