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Ренн — Осер: счет и результат матча 6 тура Лиги 1 11 октября 2026

«Ренн» разгромил «Осер» в матче Лиги 1

Алексей Михайлов

«Ренн» обыграл «Осер» в домашнем матче 6-го тура Лиги 1 — 4:1.

У хозяев дублем отметился нападающий Булей Ди, еще по голу забили форвард Эстебан Леполь и полузащитник Адриен Томассон. Автором единственного мяча «Осера» в этой игре стал нападающий Кэмерон Арчер.

«Ренн» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Осер» с шестью очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
11 октября, 18:15. Роазон Парк (Ренн)
Ренн
4:1
Осер

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«Ницца» победила «Страсбур»

«Марсель» в гостях обыграл «Труа» в Лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 6 4 2 0 10-5 14
2
 Лилль 6 4 1 1 9-4 13
3
 Ренн 6 4 1 1 12-10 13
4
 Лион 6 3 2 1 11-4 11
5
 Париж 6 3 2 1 8-4 11
6
 ПСЖ 6 3 2 1 11-8 11
7
 Брест 6 2 2 2 12-9 8
8
 Лорьян 6 2 2 2 6-6 8
9
 Ницца 6 2 2 2 5-7 8
10
 Ланс 6 2 1 3 11-10 7
11
 Страсбур 6 2 1 3 11-12 7
12
 Анже 6 2 1 3 7-10 7
13
 Марсель 6 2 0 4 9-8 6
14
 Ле Ман 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 9-11 6
16
 Осер 6 2 0 4 8-16 6
17
 Труа 6 1 1 4 4-13 4
18
 Гавр 6 0 2 4 4-8 2
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33 тур
34 тур
16.10 21:45 Ле Ман – Тулуза - : -
17.10 18:15 Страсбур – ПСЖ - : -
17.10 21:45 Лилль – Брест - : -
17.10 21:45 Труа – Ланс - : -
18.10 16:00 Анже – Марсель - : -
18.10 18:15 Гавр – Осер - : -
18.10 18:15 Лорьян – Монако - : -
18.10 18:15 Париж – Ренн - : -
18.10 21:45 Лион – Ницца - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 4
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 4
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 5
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
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