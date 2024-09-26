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Сафонов — о скандальном деле с бывшей женой: «Меня никто не хочет слышать»

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото AFP

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос про судебное разбирательство с бывшей женой Анастасией Казачек.

26 августа Московский городской суд удовлетворил требования экс-супруги футболиста. Сафонов должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать Казачек на дочь 25 процентов от зарплаты.

«Дело не закрыто, суды будут продолжаться. Поэтому наверняка в новостях еще не раз услышите», — приводит слова Сафонова matchtv.ru.

Голкипер отметил, что после расставания у них с Анастасией были определенные договоренности, которые он соблюдал.

«Но в моменте, когда договоренностей стало не хватать, моя бывшая жена начала общение в юридической плоскости. Даже несмотря на такое отношение ко мне, я всегда шел Анастасии навстречу, всегда ей говорил о том, что можно договориться и без судов. Меня никто не хочет слышать, или им так выгодно», — добавил игрок.

Ранее появилась информация, что голкипер «ПСЖ» около года не может увидеться с дочерью. Также сообщалось, что сейчас Сафонов пытается подписать с Казачек мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание.

Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя.

Источник: matchtv.ru
Матвей Сафонов
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