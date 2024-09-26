Сафонов раскритиковал российский футбол: «Все варятся в своем котле»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что отсутствие россиян в еврокубках значительно повлияло на его решение перейти в чемпионат Франции.
«Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти», — приводит слова Сафонова matchtv.ru.
Также голкипер отметил, что за российским футболом не очень хотят следить в Европе.
«Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», — добавил он.
25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, подписав контракт с «парижанами» до лета 2029-го. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), сделав в этой встрече один сейв.
В России Сафонов выступал за «Краснодар», проведя в составе основной команды «быков» 175 матчей во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ницца
|5
|2
|1
|2
|14-6
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
9
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Брест
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
16
|Осер
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|- : -
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0