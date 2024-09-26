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Сегодня, 11:19

Сафонов раскритиковал российский футбол: «Все варятся в своем котле»

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что отсутствие россиян в еврокубках значительно повлияло на его решение перейти в чемпионат Франции.

«Сильно повлияло. Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти», — приводит слова Сафонова matchtv.ru.

Также голкипер отметил, что за российским футболом не очень хотят следить в Европе.

«Если бы были еврокубки, возможно, были бы и предложения раньше, я не знаю. Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, «Зениту» вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение», — добавил он.

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, подписав контракт с «парижанами» до лета 2029-го. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), сделав в этой встрече один сейв.

В России Сафонов выступал за «Краснодар», проведя в составе основной команды «быков» 175 матчей во всех турнирах.

Источник: matchtv.ru
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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