Станислав Крицюк: «У Сафонова все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Когда вы были в «Краснодаре», Матвей Сафонов только начинал карьеру во взрослом футболе. Этим летом он переехал в «ПСЖ» — верите, что он сможет побороться там за место в основе?

— У Матвея все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ», чтобы он там заиграл и был в основе.

— У Матвея все хорошо с удачей?

— Для спортсмена очень важна удача. Иногда травма другого человека может тебе очень сильно помочь. Или смена тренера, или смена клуба. Важно попасть в нужное время в нужное место. Раньше я думал, что только твоя работа приведет тебя к успеху — теперь уверен, что и окружающие факторы должны сложиться в твою пользу. У Матвея есть и отличные навыки, и удача. Пока у него все складывается. Самое важное — это адаптация, не всегда легко переехать из одной страны в другую, бывают трудности.

— Удача Матвея — это ваша травма в «Краснодаре», из-за которой Матвей получил шанс в первой команде?

— Можно и так сказать. Чья-то неудача — это чья-то удача. Таков спорт, здесь большая конкуренция. У тебя может быть травма, а у другого — шанс.

Для Матвея «Краснодар» — родной дом. А мой период там вышел очень тяжелым. Эти четыре с половиной года я будто чувствовал себя в клетке, из которой хотел выбраться каждое трансферное окно. Поэтому моими передрягами и травмами Матвей воспользовался, он молодец.

Матч 5-го тура лиги 1 с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.