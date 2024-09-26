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Станислав Крицюк: «У Сафонова все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Когда вы были в «Краснодаре», Матвей Сафонов только начинал карьеру во взрослом футболе. Этим летом он переехал в «ПСЖ» — верите, что он сможет побороться там за место в основе?

— У Матвея все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ», чтобы он там заиграл и был в основе.

— У Матвея все хорошо с удачей?

— Для спортсмена очень важна удача. Иногда травма другого человека может тебе очень сильно помочь. Или смена тренера, или смена клуба. Важно попасть в нужное время в нужное место. Раньше я думал, что только твоя работа приведет тебя к успеху — теперь уверен, что и окружающие факторы должны сложиться в твою пользу. У Матвея есть и отличные навыки, и удача. Пока у него все складывается. Самое важное — это адаптация, не всегда легко переехать из одной страны в другую, бывают трудности.

— Удача Матвея — это ваша травма в «Краснодаре», из-за которой Матвей получил шанс в первой команде?

— Можно и так сказать. Чья-то неудача — это чья-то удача. Таков спорт, здесь большая конкуренция. У тебя может быть травма, а у другого — шанс.

Для Матвея «Краснодар» — родной дом. А мой период там вышел очень тяжелым. Эти четыре с половиной года я будто чувствовал себя в клетке, из которой хотел выбраться каждое трансферное окно. Поэтому моими передрягами и травмами Матвей воспользовался, он молодец.

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Матч 5-го тура лиги 1 с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.

Матвей Сафонов
Станислав Крицюк
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 5 4 1 0 15-6 13
3
 Монако 5 4 1 0 10-2 13
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Нант 5 2 2 1 7-4 8
6
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
7
 Ницца 5 2 1 2 14-6 7
8
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
9
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
10
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
11
 Брест 5 2 0 3 8-10 6
12
 Гавр 5 2 0 3 7-10 6
13
 Тулуза 5 1 2 2 4-6 5
14
 Лион 5 1 1 3 6-11 4
15
 Монпелье 5 1 1 3 5-15 4
16
 Осер 5 1 0 4 5-12 3
17
 Сент-Этьен 5 1 0 4 1-15 3
18
 Анже 5 0 2 3 3-9 2
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27.09 20:00
Осер – Брест
 - : -
27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
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28.09 18:00
Ланс – Ницца
 - : -
28.09 20:00
Гавр – Лилль
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Монако – Монпелье
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29.09 16:00
Тулуза – Лион
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