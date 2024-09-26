Станислав Крицюк: «У Сафонова все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ»
Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
— Когда вы были в «Краснодаре», Матвей Сафонов только начинал карьеру во взрослом футболе. Этим летом он переехал в «ПСЖ» — верите, что он сможет побороться там за место в основе?
— У Матвея все хорошо и с уровнем игры, и с удачей. Хочу ему пожелать только успехов в «ПСЖ», чтобы он там заиграл и был в основе.
— У Матвея все хорошо с удачей?
— Для спортсмена очень важна удача. Иногда травма другого человека может тебе очень сильно помочь. Или смена тренера, или смена клуба. Важно попасть в нужное время в нужное место. Раньше я думал, что только твоя работа приведет тебя к успеху — теперь уверен, что и окружающие факторы должны сложиться в твою пользу. У Матвея есть и отличные навыки, и удача. Пока у него все складывается. Самое важное — это адаптация, не всегда легко переехать из одной страны в другую, бывают трудности.
— Удача Матвея — это ваша травма в «Краснодаре», из-за которой Матвей получил шанс в первой команде?
— Можно и так сказать. Чья-то неудача — это чья-то удача. Таков спорт, здесь большая конкуренция. У тебя может быть травма, а у другого — шанс.
Для Матвея «Краснодар» — родной дом. А мой период там вышел очень тяжелым. Эти четыре с половиной года я будто чувствовал себя в клетке, из которой хотел выбраться каждое трансферное окно. Поэтому моими передрягами и травмами Матвей воспользовался, он молодец.
Матч 5-го тура лиги 1 с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.
В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
3
|Монако
|5
|4
|1
|0
|10-2
|13
|
4
|Ланс
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
6
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Ницца
|5
|2
|1
|2
|14-6
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|9-6
|7
|
9
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Брест
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Гавр
|5
|2
|0
|3
|7-10
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Монпелье
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|
16
|Осер
|5
|1
|0
|4
|5-12
|3
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|- : -
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|- : -
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|4
|1
|0