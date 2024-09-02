Baza: бывшая жена Сафонова почти год игнорирует его сообщения с просьбой увидеть дочь
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов около года не может увидеться с дочерью, сообщает Baza.
Источник опубликовал скриншот переписки Сафонова с бывшей супругой Анастасией Казачек. Футболист с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.
Также сообщается, что сейчас Сафонов пытается подписать с Казачек мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание. Кроме того, Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.
26 августа Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
3
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Лилль
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|1 : 4
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|3 : 1
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|1 : 3
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|
|
Людовик Блас
Ренн
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0