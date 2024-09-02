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Baza: бывшая жена Сафонова почти год игнорирует его сообщения с просьбой увидеть дочь

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов около года не может увидеться с дочерью, сообщает Baza.

Источник опубликовал скриншот переписки Сафонова с бывшей супругой Анастасией Казачек. Футболист с прошлого года просит бывшую жену позволить увидеть дочь, но его сообщения остаются без ответа.

Также сообщается, что сейчас Сафонов пытается подписать с Казачек мировое соглашение, согласно которому ребенок останется жить с матерью, но девочка сможет переехать к отцу после наступления 10 лет, если изъявит такое желание. Кроме того, Сафонов хочет иметь возможность видеться с дочерью в праздники и будние дни, а также выезжать с ней за границу.

26 августа Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Матвей Сафонов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
2
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
13
 Осер 3 1 0 2 3-6 3
14
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
15
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
16
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
17
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
18
 Сент-Этьен 3 0 0 3 0-7 0
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30.08 21:45
Лион – Страсбур
 4 : 3
31.08 18:00
Брест – Сент-Этьен
 4 : 0
31.08 20:00
Монпелье – Нант
 1 : 3
31.08 22:00
Тулуза – Марсель
 1 : 3
1.09 16:00
Монако – Ланс
 1 : 1
1.09 18:00
Анже – Ницца
 1 : 4
1.09 18:00
Гавр – Осер
 3 : 1
1.09 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
1.09 21:45
Лилль – ПСЖ
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Кристофер Опери

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Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

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И К Ж
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Амаду Коне

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Дейвер Мачадо

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Осер

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