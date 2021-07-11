Рамос рассказал, почему решил перейти в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Хочу начать все с начала, взяться за дело со всей скромностью, усердием. Также я почувствовал, что смогу играть с выдающимися футболистами, стать частью спортивного проекта, стремящегося добиться успеха. Это клуб, в котором требуются только победы.

В футболе все может произойти, есть множество факторов, мелких деталей, определяющих результат. Нам нужно думать о том, как победить, и отдавать ради этого все силы», — приводит слова Рамоса RMC Sport.

«ПСЖ» 8 июля объявил о заключении контракта с защитником на 2 года. 35-летний испанец присоединился к клубу на правах свободного агента.

16 июня «Реал» сообщил, что Рамос покидает команду, за которую выступал с 2005 года.