Романо: нападающий Уэда переходит из «Фейеноорда» в «Лилль»

«Лилль» обменялся документами и завершил сделку по переходу нападающего Аясе Уэды из «Фейеноорда», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма трансфера 28-летнего японца составит 15 миллионов евро, медицинское обследование запланировано на понедельник, 31 августа.

Уэда играет за нидерландскую команду с августа 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 40 матчах футболист забил 26 голов и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Японии в 20 миллионов евро.