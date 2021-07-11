«ПСЖ» провел предварительные переговоры с Райолой по трансферу Погба
19:17
«ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой, сообщает Telefoot.
Сам Погба должен принять решение по своему будущему на ближайшей неделе.
На чемпионате Европы-2021 Погба провел четыре матча. Полузащитник забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сборная Франции прекратила борьбу за титул на стадии 1/8 финала.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.
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