«ПСЖ» провел предварительные переговоры с Райолой по трансферу Погба

«ПСЖ» продолжает вести работы по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой, сообщает Telefoot.

Сам Погба должен принять решение по своему будущему на ближайшей неделе.

На чемпионате Европы-2021 Погба провел четыре матча. Полузащитник забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Сборная Франции прекратила борьбу за титул на стадии 1/8 финала.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт 28-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2022-го.