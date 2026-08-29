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Матвей Сафонов: комментарий по столкновению с тренером вратарей ПСЖ во время разминки перед матчем Лиги 1

Сафонов посмеялся над своим столкновение с тренером «ПСЖ» перед матчем с «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов (справа) столкнулся с тренером «ПСЖ».
Фото Скриншот видео

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутливой форме отреагировал на столкновение с тренером вратарей во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:2).

«В день 2 раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть», — написал Сафонов в соем Telegram-канале, опубликовав видео момента.

«ПСЖ» с двумя очками занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» с 4 очками находится на первой строчке.

В 3-м туре парижская команда встретится с «Монако». Матч пройдет 4 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия, Вильян Пачо, Маркиньос и&nbsp;Матвей Сафонов празднуют второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Лилля&raquo;.«ПСЖ» снова спасся в концовке. Сафонов пропустил два мяча, но не по своей вине

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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Анчелотти: «Против таких команд, как «ПСЖ», нужно быть более чем идеальными, чтобы победить»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 4-2 4
2
 Марсель 1 1 0 0 4-0 3
3
 Ланс 1 1 0 0 5-2 3
4
 Лион 1 1 0 0 2-0 3
5
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
6
 ПСЖ 2 0 2 0 4-4 2
7
 Брест 1 0 1 0 2-2 1
8
 Ле Ман 1 0 1 0 2-2 1
9
 Труа 1 0 1 0 0-0 1
10
 Париж 1 0 1 0 0-0 1
11
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
12
 Ницца 1 0 1 0 0-0 1
13
 Ренн 1 0 1 0 2-2 1
14
 Гавр 1 0 0 1 0-1 0
15
 Тулуза 1 0 0 1 0-2 0
16
 Анже 1 0 0 1 0-2 0
17
 Осер 1 0 0 1 2-5 0
18
 Страсбур 1 0 0 1 0-4 0
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28.08 21:45 Лилль – ПСЖ 2 : 2
29.08 18:15 Страсбур – Ланс - : -
29.08 21:45 Осер – Анже - : -
29.08 21:45 Брест – Тулуза - : -
29.08 21:45 Лорьян – Труа - : -
29.08 21:45 Лион – Гавр - : -
30.08 16:00 Париж – Ницца - : -
30.08 18:15 Ренн – Ле Ман - : -
30.08 21:45 Монако – Марсель - : -
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 2
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 2
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 2
П
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
Адиль Бурабаа
Адиль Бурабаа

Ле Ман

 1
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Ромен Перро
Ромен Перро

Лилль

 2 0 2
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