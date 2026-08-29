Сафонов посмеялся над своим столкновение с тренером «ПСЖ» перед матчем с «Лиллем»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутливой форме отреагировал на столкновение с тренером вратарей во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:2).

«В день 2 раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть», — написал Сафонов в соем Telegram-канале, опубликовав видео момента.

«ПСЖ» с двумя очками занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» с 4 очками находится на первой строчке.

В 3-м туре парижская команда встретится с «Монако». Матч пройдет 4 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.