Сафонов посмеялся над своим столкновение с тренером «ПСЖ» перед матчем с «Лиллем»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутливой форме отреагировал на столкновение с тренером вратарей во время разминки перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (2:2).
«В день 2 раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть», — написал Сафонов в соем Telegram-канале, опубликовав видео момента.
«ПСЖ» с двумя очками занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» с 4 очками находится на первой строчке.
В 3-м туре парижская команда встретится с «Монако». Матч пройдет 4 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
4
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
7
|Брест
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Ле Ман
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Труа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Париж
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Ренн
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
14
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Тулуза
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Осер
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
18
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:45
|Лилль – ПСЖ
|2 : 2
|29.08
|18:15
|Страсбур – Ланс
|- : -
|29.08
|21:45
|Осер – Анже
|- : -
|29.08
|21:45
|Брест – Тулуза
|- : -
|29.08
|21:45
|Лорьян – Труа
|- : -
|29.08
|21:45
|Лион – Гавр
|- : -
|30.08
|16:00
|Париж – Ницца
|- : -
|30.08
|18:15
|Ренн – Ле Ман
|- : -
|30.08
|21:45
|Монако – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|2
|
|
Флориан Товен
Ланс
|2
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|2
|П
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|
|
Фабиан Руис
ПСЖ
|2
|
|
Адиль Бурабаа
Ле Ман
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Христ Макоссо
Осер
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0
|
|
Ромен Перро
Лилль
|2
|0
|2
Новости