Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головина ждут в Монако 14 июля

16:35
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник Александр Головин должен завершить отпуск и прилететь в Монако 14 июля. К тренировкам он приступит на следующий день — 15 июля.

Хавбек провел за сборную России три матча на чемпионате Европы-2020 и после поражения от команды Дании (1:4) 21 июня в 3-м туре получил возможность отдохнуть немногим более трех недель.

Монегаски тем временем готовятся к новому сезону. 3 июля «Монако» обыграл «Зальцбург» (3:1), а сегодня с таким же счетом — команду своего бельгийского фарм-клуба «Серкль Брюгге». Во втором матче дебютировал вратарь Александр Нюбель, арендованный у «Баварии». Предполагается, что он станет основным голкипером вместо Бенжамена Лекома.

В июне запускались слухи об интересе клуба из княжества к экс-защитнику «Баварии» Джерому Боатенгу, ставшему свободным агентом. Но это не соответствует действительности: Боатенг не рассматривался как потенциальный новичок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Макгрегор — Порье: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 264 11 июля
Умер ведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте
В Москве начали продавать места в очереди на «КовиВак»
Момент, как мама выбрасывает завернутого в пакет младенца под Саратовом, попал на видео
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд