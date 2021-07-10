Головина ждут в Монако 14 июля

Полузащитник Александр Головин должен завершить отпуск и прилететь в Монако 14 июля. К тренировкам он приступит на следующий день — 15 июля.

Хавбек провел за сборную России три матча на чемпионате Европы-2020 и после поражения от команды Дании (1:4) 21 июня в 3-м туре получил возможность отдохнуть немногим более трех недель.

Монегаски тем временем готовятся к новому сезону. 3 июля «Монако» обыграл «Зальцбург» (3:1), а сегодня с таким же счетом — команду своего бельгийского фарм-клуба «Серкль Брюгге». Во втором матче дебютировал вратарь Александр Нюбель, арендованный у «Баварии». Предполагается, что он станет основным голкипером вместо Бенжамена Лекома.

В июне запускались слухи об интересе клуба из княжества к экс-защитнику «Баварии» Джерому Боатенгу, ставшему свободным агентом. Но это не соответствует действительности: Боатенг не рассматривался как потенциальный новичок.