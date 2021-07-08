«ПСЖ» объявил о переходе Серхио Рамоса
«ПСЖ» объявил о переходе в команду защитника Серхио Рамоса.
Контракт с 35-летним испанцем рассчитан до конца июня 2023 года.
?? !!! ??— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
?? #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg
«Мы с гордостью представляем одного из величайших футболистов современности. Мы счастливы объявить о переходе Серхио Рамоса в нашу команду. Серхио — один из лучших защитников современности, прирожденный лидер и профессионал. Его опыт и амбиции отлично гармонируют с «ПСЖ». Горжусь видеть его в форме нашего клуба и уверен, что болельщики окажут ему невероятный прием», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.
Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Реал» в период с августа 2005 года по май 2021 года. «Королевский клуб» не стал продлевать контракт с футболистом.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/sergio-ramos-sengage-avec-le-paris-saint-germain-jusquen-2023
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