Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» объявил о переходе Серхио Рамоса

12:02
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ»
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ»
Теги:

«ПСЖ» объявил о переходе в команду защитника Серхио Рамоса.

Контракт с 35-летним испанцем рассчитан до конца июня 2023 года.

«Мы с гордостью представляем одного из величайших футболистов современности. Мы счастливы объявить о переходе Серхио Рамоса в нашу команду. Серхио — один из лучших защитников современности, прирожденный лидер и профессионал. Его опыт и амбиции отлично гармонируют с «ПСЖ». Горжусь видеть его в форме нашего клуба и уверен, что болельщики окажут ему невероятный прием», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Реал» в период с августа 2005 года по май 2021 года. «Королевский клуб» не стал продлевать контракт с футболистом.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/sergio-ramos-sengage-avec-le-paris-saint-germain-jusquen-2023

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Англия — Дания: прогноз Александра Емельяненко на полуфинал Евро-2020
Девушка Владислава Игнатьева показала фото в желтом купальнике с оголенной грудью
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд