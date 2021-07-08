«ПСЖ» объявил о переходе Серхио Рамоса

«ПСЖ» объявил о переходе в команду защитника Серхио Рамоса.

Контракт с 35-летним испанцем рассчитан до конца июня 2023 года.

«Мы с гордостью представляем одного из величайших футболистов современности. Мы счастливы объявить о переходе Серхио Рамоса в нашу команду. Серхио — один из лучших защитников современности, прирожденный лидер и профессионал. Его опыт и амбиции отлично гармонируют с «ПСЖ». Горжусь видеть его в форме нашего клуба и уверен, что болельщики окажут ему невероятный прием», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Реал» в период с августа 2005 года по май 2021 года. «Королевский клуб» не стал продлевать контракт с футболистом.