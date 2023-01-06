«ПСЖ» снизил требования по трансферу Неймара

Руководство «ПСЖ» снизило требования по сумме трансфера бразильского нападающего Неймара, сообщает Fichajes.

Ранее сообщалось, что парижская команда готова расстаться с бразильцем за 100 миллионов евро, но клуб решил снизить требования и теперь готов продать Неймара за 50-60 миллионов евро. Руководство парижан ставит перед собой цель не заработать на трансфере игрока как можно больше, а сократить свою зарплатную ведомость.

Звездный бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за парижан 21 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.