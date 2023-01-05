Месси пропустит матч «ПСЖ» против «Шатору» в Кубке Франции

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции против «Шатору».

35-летний аргентинец не попал в заявку команды на игру.

В среду, 4 января Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после отпуска, который он получил после победы на ЧМ-2022. Форвард пропустил две игры парижан после ЧМ-2022: против «Страсбура» (2:1) и «Ланса» (1:3) в чемпионате Франции.

Матч 1/32 финала Кубка Франции «Шатору» — «ПСЖ» состоится 6 января и начнется в 23.00 (мск).