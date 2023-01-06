Серхио Рамос летом может вернуться в «Севилью»

Защитник Серхио Рамос летом может покинуть «ПСЖ» в качестве свободного агента, сообщает Foot Mercato.

Следующим клубом 36-летнего испанца может стать «Севилья». Именно здесь защитник начинал свой футбольный путь, пока в 2005 году он не оказался в мадридском «Реале».

Действующее соглашение Рамоса с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за парижан 21 матч во всех турнирах. На его счету 1 гол и 1 голевая передача.