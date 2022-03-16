«ПСЖ» начал переговоры с Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхема» Антонио Конте по окончании сезона может возглавить «ПСЖ», сообщает Calciomercato. Руководство парижского клуба уже начало переговоры с итальянским специалистом.

С нынешним главным тренером клуба Маурисио Почеттино «ПСЖ», скорее всего, расстанется. Отмечается, что в контракте Конте со «шпорами» есть пункт об уходе в конце сезона.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» вылетел из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Парижане по сумме двух матчей уступили мадридскому «Реал» со счетом 2:3.

52-летний Конте тренирует «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.