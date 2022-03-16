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Сегодня, 14:29

«ПСЖ» начал переговоры с Антонио Конте

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Антонио Конте.
Фото Reuters

Главный тренер «Тоттенхема» Антонио Конте по окончании сезона может возглавить «ПСЖ», сообщает Calciomercato. Руководство парижского клуба уже начало переговоры с итальянским специалистом.

С нынешним главным тренером клуба Маурисио Почеттино «ПСЖ», скорее всего, расстанется. Отмечается, что в контракте Конте со «шпорами» есть пункт об уходе в конце сезона.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» вылетел из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Парижане по сумме двух матчей уступили мадридскому «Реал» со счетом 2:3.

52-летний Конте тренирует «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

Антонио Конте
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
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 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
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 Метц 28 4 11 13 25-46 23
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Нант – Лилль
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Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
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Реймс – Лион
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Монако

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Ренн

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П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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