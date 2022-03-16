«Лион» хочет продлить аренду Ндомбеле

«Лион» хочет продлить аренду полузащитника Танги Ндомбеле еще на один сезон, сообщает Foot Mercato.

Права на Ндомбеле принадлежат «Тоттенхэму», но тренерский штаб лондонского клуба не видит игрока в составе.

Срок аренды истекает в июне и французскому клубу может воспользоваться опцией, чтобы выкупить Ндомбеле на постоянной основе. Сейчас французы работают над вариантом продления аренды 25-летнего футболиста еще на один сезон.

В текущем сезоне лиги 1 Ндомбеле провел за «Лион» 5 матчей.

Отметим, что июле 2019 года «шпоры» купили полузащитника как раз у «Лиона» за 60 миллионов евро.