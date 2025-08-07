«ПСЖ» хочет продлить контракт с Барколя
«ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Брэдли Барколя по поводу продления контракта, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
Этим летом СМИ писали об интересе к 22-летнему французу со стороны «Арсенала», «Баварии» и «Ливерпуля».
Действующий контракт Барколя с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Барколя сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.
