7 августа, 06:53

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Барколя

Евгений Козинов
Корреспондент

«ПСЖ» ведет переговоры с нападающим Брэдли Барколя по поводу продления контракта, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Этим летом СМИ писали об интересе к 22-летнему французу со стороны «Арсенала», «Баварии» и «Ливерпуля».

Действующий контракт Барколя с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Барколя сыграл в 64 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 21 голевую передачу.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Брэдли Барколя
