Экс-игрок «Краснодара» Намли перешел в «Гавр»
Полузащитник Юнес Намли подписал контракт с «Гавром», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 31-летним датчанином рассчитано до лета 2026 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.
Намли с 2019 по 2022 год выступал за «Краснодар», дважды уходя в аренду. Всего за российский клуб полузащитник провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
В сезоне-2024/25 Намли провел 18 матчей за «Зволле», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Новости