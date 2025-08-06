Футбол
6 августа, 13:26

Экс-игрок «Краснодара» Намли перешел в «Гавр»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник Юнес Намли подписал контракт с «Гавром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним датчанином рассчитано до лета 2026 года. Игрок перешел в качестве свободного агента.

Намли с 2019 по 2022 год выступал за «Краснодар», дважды уходя в аренду. Всего за российский клуб полузащитник провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

В сезоне-2024/25 Намли провел 18 матчей за «Зволле», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Юнес Намли
ФК Гавр
ФК Краснодар
  • Федор

    Датчанин?????Ну…ну.. викинги вперед….

    06.08.2025

  • shpasic

    Намли быть в печали...

    06.08.2025

    • Источник: Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дешама в 2026-м

    «ПСЖ» хочет продлить контракт с Барколя
